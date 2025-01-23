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Каллас: ЕС не нужна своя армия, мы не должны дублировать НАТО

Каллас: ЕС не нужна своя армия, мы не должны дублировать НАТО Евросоюзу не нужна своя армия нападобие НАТО, тем более, что этот альянс объединяет 27 стран-членов ЕС.
Другие страны
23 января 2025 г. 12:16
Каллас: ЕС не нужна своя армия, мы не должны дублировать НАТО

Евросоюзу не нужна своя армия нападобие НАТО, тем более, что этот альянс объединяет 27 стран-членов ЕС.

Как передает Report, об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Она отметила, что НАТО и ЕС должны тесно взаимодействовать.

"Мы не должны дублировать то, что уже делает НАТО. В ЕС у нас 27 армий, и все они должны вносить свой вклад в коллективную оборону, в рамках которой мы сотрудничаем вместе. У каждой страны есть оборонное планирование и оборонный бюджет. Поэтому мы не можем сказать, что нам необходима европейская армия, но нам нужно, чтобы эти 27 членов [Евросоюза] работали очень хорошо вместе, когда речь идет о НАТО и ЕС", - отметила она.

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