Каллас: ЕС может запретить поставки игровых приставок в РФ

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что игровые консоли PlayStation компании Sony и Xbox компании Microsoft могут попасть в 16-й пакет санкций в отношении России.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что игровые консоли PlayStation компании Sony и Xbox компании Microsoft могут попасть в 16-й пакет санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Мы действительно изучаем все, что помогает России вести войну, чтобы включить это в санкционный список, - приводит ее слова газета. - Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют беспилотниками".

Компании Microsoft, Nintendo и Sony прекратили продажу своих товаров в России в начале марта 2022 года. Поэтому запрет ЕС будет направлен против третьих лиц из стран блока, которые перепродают товары в Россию, включая подержанные игры.

В санкционный список также попадут химикаты, "необходимые для российской военной промышленности" и будут введены ограничения на импорт СПГ.

FT со ссылкой на дипломатические источники добавила, что предлагаемый 16-й пакет также будет включать действия по ограничению импорта российского алюминия. Однако пока неясно, будет ли это полный запрет или введение пошлин.