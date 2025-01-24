Каллас: ЕС хочет поддержать восстановление экономики Сирии

Евросоюз желает поддержать восстановление экономики Сирии.

Евросоюз желает поддержать восстановление экономики Сирии.

Как передает Report, об этом заявила на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

"Мы хотим поддержать экономическое восстановление Сирии, и ЕС готов облегчить санкционный режим против Сирии в зависимости от действий нового правительства", - сказала она, напомнив, что глава МИД 27 стран ЕС в понедельник обсудят план поэтапного снятия санкций.

"Если мы увидим, что ситуация развивается в неверном направлении, то будем вновь восстанавливать санкции", - добавила она.