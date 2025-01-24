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Каллас: ЕС хочет поддержать восстановление экономики Сирии

Каллас: ЕС хочет поддержать восстановление экономики Сирии Евросоюз желает поддержать восстановление экономики Сирии.
Другие страны
24 января 2025 г. 16:48
Каллас: ЕС хочет поддержать восстановление экономики Сирии

Евросоюз желает поддержать восстановление экономики Сирии.

Как передает Report, об этом заявила на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

"Мы хотим поддержать экономическое восстановление Сирии, и ЕС готов облегчить санкционный режим против Сирии в зависимости от действий нового правительства", - сказала она, напомнив, что глава МИД 27 стран ЕС в понедельник обсудят план поэтапного снятия санкций.

"Если мы увидим, что ситуация развивается в неверном направлении, то будем вновь восстанавливать санкции", - добавила она.

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