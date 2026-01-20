Каллас: ЕС готовит новые санкции против Ирана на фоне жестокого подавления протестов

Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении Ирана в ответ на масштабное и жестокое подавление протестов в стране.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на слушаниях по ситуации в Исламской Республике Иран в Европейском парламенте в Страсбурге заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, Евросоюз уже ввел обширные санкции против Ирана за нарушения прав человека, развитие ядерной программы и поддержку России в войне против Украины. В настоящее время ЕС предлагает дополнительные экспортные ограничения на компоненты, которые могут использоваться при производстве иранских беспилотников и ракет, а также разрабатывает новые санкции в связи с репрессиями против участников протестов.

"Иран переживает крупнейшие за последние годы демонстрации, участники которых требуют свободы, достоинства и права самим определять свое будущее", - заявила Каллас, добавив, что власти отвечают на мирные акции насилием. По ее словам, тысячи людей, по признанию самих иранских властей, были убиты в последние недели.

Она также сообщила, что Евросоюз потребовал от Тегерана немедленно освободить всех несправедливо задержанных, восстановить доступ к интернету и прекратить насилие. Каллас подчеркнула, что действия иранских властей представляют угрозу региональной безопасности и повышают риск дальнейшей эскалации.

В ходе дебатов в парламенте ряд депутатов призвал Еврокомиссию ввести новые жесткие санкции против Ирана, признать Корпус стражей иранской революции террористической организацией, а также ограничить деятельность иранских дипломатических представительств в странах ЕС.

Некоторые парламентарии также предложили пригласить последнего представителя шахской династии Резу Пехлеви выступить в Европейском парламенте, аргументируя это тем, что на улицах Ирана звучат призывы к его возможному лидерству. Однако другие депутаты резко раскритиковали подобные инициативы, заявив, что недопустимо заменять один режим, подавляющий свободы, другим.

В ответ на обсуждение Каллас отметила, что вопрос о признании КСИР террористической организацией остается предметом дискуссий, однако консенсус среди всех государств - членов ЕС по этому вопросу пока не достигнут.

Она также сообщила, что ситуация в Иране и возможные ответные меры на действия иранских властей в отношении протестующих будут рассмотрены на следующей неделе на заседании Совета ЕС по иностранным делам.