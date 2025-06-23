Каллас: ЕС допускает возврат к санкциям против Ирана

Евросоюз допускает, что вернется к санкциям против Ирана, чтобы не допустить возобновления ядерной программы Тегерана.

Евросоюз допускает, что вернется к санкциям против Ирана, чтобы не допустить возобновления ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран-членов ЕС.

"В рамках СВПД есть обязательства Ирана, и также предусмотрен механизм, который позволяет снова ввести санкции, если не будет улучшения ситуации по ядерной программе этой страны", - сказала Каллас. - Иранская экономика не очень хорошо работает, и это нехорошо для иранского народа, мы работаем над тем, чтобы Иран не возобновил ядерную программу".

Она также отметила, что закрытие Ормузского пролива Ираном станет огромной угрозой, поэтому главы МИД ЕС будут обсуждать возможности дипломатического решения конфликта.