Каллас: Cтраны Азии утрачивают доверие к США на фоне торгового противостояния

Высокие импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа против союзников в Азии, заставили тех задуматься о надежности соглашений с Вашингтоном в сфере безопасности.

Высокие импортные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа против союзников в Азии, заставили тех задуматься о надежности соглашений с Вашингтоном в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом в интервью газете The Financial Times заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

"[Азиатские страны] обращаются к нам, поскольку мы представляем собой надежного партнера. Они говорят, что если торговые соглашения с США можно разорвать в одностороннем порядке, то почему они должны доверять соглашениям по вопросам безопасности, подписанным с Вашингтоном?" - сказала она.

Каллас отметила, что представители многих азиатских стран в беседах с чиновниками Евросоюза призывают сообщество не сокращать свое присутствие в Азии и выражают стремление "развивать более тесные отношения с ЕС и разными европейскими странами".