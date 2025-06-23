Каллас: Благодаря санкциям сокращается теневой флот, используемый для перевозки российской нефти

Каждая санкция ослабляет способность России вести войну против Украины. Поэтому новый санкционный пакет и установление жесткого потолка цен на российскую нефть остаются на повестке дня.

Каждая санкция ослабляет способность России вести войну против Украины. Поэтому новый санкционный пакет и установление жесткого потолка цен на российскую нефть остаются на повестке дня.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Она рассказала, что министры обсудили вопросы гибридной войны России против европейских стран. "Саботаж и кибератаки России представляют прямую угрозу для Европы. Новая стратегия ЕС по противодействию гибридным угрозам - это четкий план того, как реагировать", - подчеркнула она.

По словам Каллас, когда, например, речь идет о теневом флоте, который перевозит российскую нефть в обход санкций, делегации ЕС помогают странам снимать флаги с этих танкеров.

"Так Танзания уже отменила регистрацию семи кораблей, и я приветствую, что Панама, Гондурас и Барбадос также не будут регистрировать ни одно из них у себя", - сказала она.