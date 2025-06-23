О нас

Каллас: Благодаря санкциям сокращается теневой флот, используемый для перевозки российской нефти

Каллас: Благодаря санкциям сокращается теневой флот, используемый для перевозки российской нефти Каждая санкция ослабляет способность России вести войну против Украины. Поэтому новый санкционный пакет и установление жесткого потолка цен на российскую нефть остаются на повестке дня.
Другие страны
23 июня 2025 г. 19:20
Каллас: Благодаря санкциям сокращается теневой флот, используемый для перевозки российской нефти

Каждая санкция ослабляет способность России вести войну против Украины. Поэтому новый санкционный пакет и установление жесткого потолка цен на российскую нефть остаются на повестке дня.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Она рассказала, что министры обсудили вопросы гибридной войны России против европейских стран. "Саботаж и кибератаки России представляют прямую угрозу для Европы. Новая стратегия ЕС по противодействию гибридным угрозам - это четкий план того, как реагировать", - подчеркнула она.

По словам Каллас, когда, например, речь идет о теневом флоте, который перевозит российскую нефть в обход санкций, делегации ЕС помогают странам снимать флаги с этих танкеров.

"Так Танзания уже отменила регистрацию семи кораблей, и я приветствую, что Панама, Гондурас и Барбадос также не будут регистрировать ни одно из них у себя", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kallas: Sanksiyalar sayəsində Rusiya neftini daşımaq üçün istifadə edilən kölgə donanması daralır

Самое читаемое

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $76
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $76
17 июня 2025 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi