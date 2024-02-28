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Каледонский Союз: Методы правительства Франции не сулят ничего хорошего для глобального консенсуса

Каледонский Союз: Методы правительства Франции не сулят ничего хорошего для глобального консенсуса Методы французского правительства не сулят ничего хорошего для глобального консенсуса.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 15:53
Каледонский Союз: Методы правительства Франции не сулят ничего хорошего для глобального консенсуса

Методы французского правительства не сулят ничего хорошего для глобального консенсуса.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении генерального секретаря Движения союза Каледонии Доминика Фочи.

"Движение союза Каледонии сожалеет о произошедших столкновениях. Но принудительное принятие конституционного законопроекта о предоставлении избирательных прав коренным народам и жителям, проживающим в стране более десяти лет без какого-либо консенсуса, является провокацией со стороны французского правительства. Лидеры лоялистов и профсоюзов своими онлайн-заявлениями подрывают социальный мир в стране, поддерживая центральное правительство в принуждении к принятию конституционного законопроекта и пытаясь отменить Нумейское соглашение, демонстрируя свою готовность внести поправки, призванные изменить его представительство. При этих обстоятельствах Союз Каледонии приостанавливает все дискуссии с лоялистами и представителями Союза по поводу институционального будущего до дальнейшего уведомления.

Движение союза Каледонии также принимает во внимание решение Сената Франции отложить выборы в провинции до тех пор, пока не будет проведена конституционная реформа, направленная на увеличение числа избирателей каледонцев", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Caledonian Union: French government's approach does not bode well for global consensus
Версия на азербайджанском языке Kaledoniya Birliyi: Fransa hökumətinin üsulu qlobal konsensus üçün yaxşı heç nə vəd etmir

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