Каледонский Союз: Методы правительства Франции не сулят ничего хорошего для глобального консенсуса

Методы французского правительства не сулят ничего хорошего для глобального консенсуса.

Методы французского правительства не сулят ничего хорошего для глобального консенсуса.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении генерального секретаря Движения союза Каледонии Доминика Фочи.

"Движение союза Каледонии сожалеет о произошедших столкновениях. Но принудительное принятие конституционного законопроекта о предоставлении избирательных прав коренным народам и жителям, проживающим в стране более десяти лет без какого-либо консенсуса, является провокацией со стороны французского правительства. Лидеры лоялистов и профсоюзов своими онлайн-заявлениями подрывают социальный мир в стране, поддерживая центральное правительство в принуждении к принятию конституционного законопроекта и пытаясь отменить Нумейское соглашение, демонстрируя свою готовность внести поправки, призванные изменить его представительство. При этих обстоятельствах Союз Каледонии приостанавливает все дискуссии с лоялистами и представителями Союза по поводу институционального будущего до дальнейшего уведомления.

Движение союза Каледонии также принимает во внимание решение Сената Франции отложить выборы в провинции до тех пор, пока не будет проведена конституционная реформа, направленная на увеличение числа избирателей каледонцев", - говорится в обращении.