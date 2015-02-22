Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Концерн "Калашников" займется производством беспилотников и катеров гражданского и военного назначения.

Как передает Report со ссылкой на Газеты.ru, такое заявление сделал 22 февраля гендиректор концерна Алексей Криворучко на выставке оборонной промышленности IDEX-2015, которая проходит в Абу-Даби.

"Мы приняли решение о покупке пакета акций и создании на базе концерна "Калашников" и российской компании ZALA Aero совместного предприятия по производству разведывательных беспилотников", — заявил Криворучко.

Он также отметил, что руководством "Калашникова" принято решение о покупке 51% контрольного пакета Рыбинской верфи с целью производства военных и гражданских катеров.