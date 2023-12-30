Какой альтернативный план у Украины? - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Отсрочка помощи со стороны Запада, особенно главного донора – США, ближе к концу второго года полномасштабной войны в Украине, привела к тому, что официальный Киев запустил "План Б". Так что же это за план?

Отсрочка помощи со стороны Запада, особенно главного донора – США, ближе к концу второго года полномасштабной войны в Украине, привела к тому, что официальный Киев запустил "План Б". Так что же это за план?

Украинские политики и эксперты рассказали о сложившейся ситуации восточноевропейскому бюро Report.

Военно-политический обозреватель Тарас Березовец заявил, что Украина, когда еще была частью СССР, была одним из крупнейших производителей оружия: "После распада Советского Союза Украина обладала крупнейшим военно-промышленным комплексом. Киев использовал его для производства различного оружия и его экспорта. Украина была одной из 10 стран, производящих и экспортирующих наибольшее количество оружия подряд в течение 25 лет. Но после 2000-х годов многие проекты, связанные с оборонной промышленностью, были приостановлены. Однако, после 2014 года Украина начала постепенно, а после начала 24 февраля 2022 года полномасштабной войны с Россией стремительно реализовывать свою программу в сфере обороны. В настоящее время украинские компании производят уникальное оружие. Отметим, что Украина в настоящее время является одной из крупнейших стран-производителей морских беспилотников. Производство этих беспилотников началось всего год назад. С их помощью уничтожаются военные цели противника на Черном море. Кроме того, Украина активно развивает программу по производству бронетехники. Это будет стимулировать рост украинского ВПК, производство большого количества уникальных вооружений, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов. Очевидно, что после окончания войны уникальное оружие украинского производства будет экспортироваться в другие страны".

По мнению политолога Максима Яли военные действия, продолжающиеся уже почти два года, показывают, что в настоящее время западные партнеры не в состоянии обеспечить их достаточным количеством боеприпасов и различного вооружения.

"Именно поэтому Украина сама начала производить оружие. Украина добилась определенных успехов в этом направлении в 2023 году. В первую очередь это снаряды для гаубиц и в целом артиллерийских систем. В этом направлении у нас есть определенные достижения. По мнению западных экспертов, для поддержания нынешних темпов военных действий в Украине западным странам - США и странам Европы - будет недостаточно нескольких лет для производства и ракет, и вооружения. Можно сказать, что это единственный путь для Украины, особенно если принять во внимание задержку военной помощи от США и определенные трудности в этом плане в странах Евросоюза. С другой стороны, я уверен, что западные страны выполнят свои обязательства. В любом случае Украине следует рассчитывать только на себя, поскольку политическая ситуация на Западе может измениться. Так, в 2024 году в США пройдут президентские выборы. Дональд Трамп, который на данный момент является лидером Республиканской партии, намерен заставить Украину вести переговоры на невыгодных для него условиях. Трамп заявил, что в противном случае откажется от поставок оружия в Украину. Учитывая механизмы НАТО и ЕС, можно сказать, что проблемы, связанные с этим вопросом, есть и в Европе. Например, из-за вето Венгрии в декабре не удалось выделить Украине помощь в размере 50 млрд евро.

Итак, в этом направлении есть две проблемы. Во-первых, это политические аспекты, о которых я упоминал ранее, которые делают нас все более самостоятельными, особенно в производстве оружия и боеприпасов. Второе - связано с технологическими проблемами. То есть, со значительным снижением производства оружия и боеприпасов как в европейских странах, так и в США на протяжении нескольких десятилетий. Даже, если бы они захотели, они не смогли бы в короткие сроки восстановить производство, чтобы обеспечить все потребности Украины. Поэтому единственный способ справиться с проблемой вооружения – полагаться на себя. Известно, что мы производим гаубицы "Богдан". Снаряды и другое вооружение для минометов мы производим уже 6 месяцев", - сказал политолог.