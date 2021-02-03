Как Сербия борется с пандемией коронавируса

6 марта 2020 года Министерство здравоохранения Республики Сербии подтвердило первый случай заражения COVID-19

Как и другие страны, Сербия столкнулась с серьезными вызовами в 2020 году, прежде всего в сфере здравоохранения, и все факторы в стране были сосредоточены на предотвращении распространения вируса и сохранении жизней и здоровья граждан. Сербия справилась с этими проблемами лучше, чем многие более богатые и развитые страны Европы и мира.

Отметим, что 6 марта 2020 года Министерство здравоохранения Республики Сербии подтвердило первый случай заражения COVID-19, а уже 19 марта 2020 года была объявлена эпидемия.

Report в посольстве Сербии в Азербайджане рассказали о мерах, которые были приняты правительством Сербии.

Чрезвычайное положение было объявлено 15 марта 2020 года, и отменено 6 мая 2020 года, сформирован Кризисный штаб, приняты меры по запрету собраний, социальному дистанцированию, удалённой работе, онлайн-занятиям, сокращению рабочего времени, возвращению граждан РС из-за границы, экономическим мерам помощи, открытию больниц для пациентов с COVID, инвестициям в инфраструктуру здравоохранения, граждане ежедневно информировались о количестве протестированных, инфицированных и умерших, были открыты сайты и центры обработки вызовов для информирования граждан и т.д. Меры менялись в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией.

Закупка вакцин

Сербия стала первой страной в Европе, не считая Великобритании, получившей вакцину Pfizer/Biontek, и третьей страной, которая начала массовую иммунизацию и кампанию вакцинации, после Великобритании и Швейцарии.

Сербия - первая страна в регионе, получившая вакцину "Pfizer/Biontek".

Премьер-министр Республики Сербия Ана Брнабич стала первым европейским премьер-министром, получившим вакцину компании «Pfizer/Bionteki» в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» (24 декабря 2020 г.).

ЕС доставил вакцины странам-членам 26 декабря, чтобы 27 декабря начать массовую иммунизацию. Однако три члена (Германия, Венгрия и Словакия) начали вакцинацию 26 декабря.

В январе Сербия получит еще 16 000 доз вакцины от консорциума «Pfizer/Biontek». Таким образом, вместе с другими вакцинами, она будет иметь в общей сложности один миллион доз в январе и в общей сложности около двух миллионов доз в течение первого квартала. Ожидаются вакцины компаний «AstraZeneca», «Moderna» и некоторые количества российского «Спутника В».

16 января в Сербию прибыл миллион доз китайской вакцины «SinoPharm».

Сербия достигла соглашений с различными производителями вакцин на 8 миллионов доз, что необходимо для 4 миллионов человек.

Система здравоохранения подготовлена к этой работе. Кроме того, была создана система для мониторинга каждой вакцины на складе, а также для регистрации каждого вакцинированного человека в центральных записях. Людям выдается справка о вакцинации, которую они получают на бумажном носителе, и электронную версию на портале электронного здравоохранения. Человек получает напоминание о получении второй дозы по SMS и электронной почте. Введены в действие портал и колл-центр для выражения интереса к вакцинации.

Вакцинация населения

Массовая вакцинация населения началась в Республике Сербия 19 января. Для этого была открыта первая крупная точка на «Белградской ярмарке», а точки откроются во всех крупных городах страны.

Премьер-министр Ана Брнабич отметила, что только в Сербии, помимо Израиля и ОАЭ, есть массовая вакцинация, и добавила, что массовую вакцинацию в Китае нельзя сравнивать с другими, потому что это огромная страна.

Цель - максимально ускорить вакцинацию населения.

В прошлом году Сербия вошла в первую тройку стран региона по количеству проведенных ПЦР-тестов и самому низкому уровню смертности от воздействия коронавируса. Наши врачи и то, что Сербия госпитализировала большинство пациентов, обеспечили такой успех.

Президент Вучич отметил: "Сербия занимает первое место по количеству госпитализированных на 100 000 жителей, за ней следуют Болгария, Хорватия, Словения ... Это означает, что мы боролись за людей, лечили их и будем продолжать делать это".

Он подчеркнул, что государство будет продолжать заботиться о наших гражданах в Косово и Метохии, и что никто не может запретить Сербии помогать своему народу. "Мы не прекратим предоставлять помощь нашему народу; несмотря на то, что они контролируют административные переходы, они не могут остановить жизнь, мы никому не угрожаем, мы посылали не пушки и танки, а лекарства и вакцины", - сказал Вучич.

9 января 2021 года Институт общественного здравоохранения Сербии "Др Милан Йованович Батут" опубликовал Оперативный план иммунизации против COVID-19 в Сербии, который предусматривает три этапа, которые охватят 50 процентов населения.

Первый этап вакцинации (вакцина доступна для 1-10% населения) включает сотрудников медицинских учреждений с самым высоким риском заражения или передачи, а также сотрудников домов престарелых и других учреждений социальной защиты. На этом этапе будут вакцинированы и старшие возрастные группы. Планируется, что охват вакцинацией составит от 60 до 80 процентов сотрудников этих категорий.

Вторая фаза (вакцина доступна для 11-20% населения) будет охватывать старшие возрастные группы, которые не включены в первую фазу, а также сотрудников определенных учреждений, важных для функционирования общества. На втором этапе иммунизация планируется с охватом от 10 до 80 процентов.

На третьем этапе (вакцина доступна для 21-50% населения) планируется вакцинировать граждан в возрасте от 50 до 64 лет независимо от факторов риска, а также лиц моложе 50 лет, имеющих факторы риска. Всего третья фаза охватит около 1 750 000 граждан Республики Сербии.

Открытие больниц для пациентов с COVID и инвестиции в инфраструктуру здравоохранения

Помимо закупок вакцин среди первых стран мира, даже раньше, чем страны ЕС, Сербия является одной из немногих стран, которая построила и открыла две больницы в рекордно короткие сроки: в Батайнице в 930 мест и Крушевце в 500 мест. Больницы вносят большой вклад в повышение потенциала и укрепления системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

В Сербии инвестиции в инфраструктуру здравоохранения были крупными, и с 2016 года было отремонтировано 80 медицинских центров и амбулаторий, и в настоящее время ведутся работы в шести крупных медицинских центрах. Более 200 миллионов евро было инвестировано в ремонт, строительство и оснащение больниц и более 300 миллионов - в реконструкцию поликлиник и специализированных больниц, а многие работы уже завершены, как Университетская детская клиника Тиршова, КБЦ Земун, КБЦ „Драгиша Мишович“. Президент Вучич заявил, что ни одно предыдущее правительство не инвестировало ни одного динара в эти больницы с тех пор, как они были построены, и что в настоящее время проводится полный и тщательный ремонт и реконструкция, включая оснащение их новым медицинским оборудованием.

В 2021 году начнется строительство новых больниц и клинических центров: больницы в Грачанице и большого медицинского центра в Борче. Планируется завершение строительства крупнейшей сердечно-сосудистой больницы в регионе Дедине 2, а первая стадия Клинического центра Сербии будет завершена в августе 2021 года. Также началось строительство KЦ Војводина в Нови-Саде. Начинается реконструкция больниц общего профиля в Лесковце, Лознице, Горни-Милановце, Вране, Аранджеловце, Прокупле, Смедеревской Паланке, Пироте, Кикинде и Врбасе, большая часть которых будет завершена в этом году. Начинаются ремонты и реконструкции оздоровительных центров - Крняча, Чукарица, Валево, Велико Градиште, Врнячка Баня, Лапово, Нови Сад, Рача, Уб.

Повышение заработной платы в сфере здравоохранения

Безусловным приоритетом правительства Сербии является успешное завершение начатых проектов инфраструктуры здравоохранения, но большое внимание уделяется и работникам здравоохранения.

Заработная плата медицинских работников только за последний год увеличилась примерно на 30%, а с 1 января 2021 года они получат повышение еще на 5%.

Значительные средства вкладываются также в обучение медицинского персонала, а также в оборудование и условия, в которых они работают. Будет продолжено укрепление системы здравоохранения, прежде всего в плане количества и качества персонала.

Инвестиции будут вложены в образование, особенно на Факультет медицины и стоматологии.

Бесплатное возвращение сербских граждан в страну

После объявления чрезвычайного положения во многих странах началось введение мер и закрытие границ. Таким образом, большое количество граждан РС осталось за границей.

Правительство организовало бесплатное возвращение большого количества наших граждан.

Сербия - одна из немногих стран, организовавшая свободное возвращение своих граждан, а также возвращение иностранцев, оказавшихся в Сербии во время пандемии, за что выразили благодарность генеральный директор США Майк Помпео, канцлер Австрии Себастьян Курц и другие.

Кризисный штаб был сформирован в Министерстве иностранных дел с целью оказания помощи и защиты нашим гражданам за рубежом.

Изменение числа больных и умерших

В Республике Сербии с начала эпидемии до 19 января 2021 года к 15:00 было зарегистрировано 375.799 подтвержденных случаев COVID-19. Всего было протестировано 2.496.125 человек. Общее количество пациентов – 375.799 человек. Общее количество умерших с начала эпидемии – 3.791 человек. Уровень смертности в Сербии от COVID составляет 1,01%.