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    Как Обама проводит свой отпуск - ФОТО

    Ежегодный отпуск президента США продлится две недели

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама проводит свой ежегодный отпуск на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Об этом сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru.

    В минувшие выходные Обама провел матч по гольфу с бывшим президентом страны Биллом Клинтоном, а теперь тренируется один. 

    Ранее сообщалось, что Белый дом обнародовал список книг, которые президент США Барак Обама прочтет за отпуск. Обама выбрал три документальные и три художественные книги. 

    Ежегодный отпуск президента США продлится две недели.

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