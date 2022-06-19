Минимум пять человек пострадали во время землетрясения в Японии

Минимум пять человек пострадали во время землетрясения в Японии, магнитуда которого составила 5,2.

Минимум пять человек пострадали во время землетрясения в Японии, магнитуда которого составила 5,2.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

19 июня 2022 года в префектуре Исикава на побережье Японского моря произошло землетрясение. Эпицентр находился на полуострове Ното на глубине около 10 км.

В результате землетрясения пострадали как минимум пятеро. Из-за стихии покрытие крыши некоторых зданий отвалилось, а внутри них потрескались стекла. В одной из школ произошел прорыв водопровода, в понедельник там занятий не будет.