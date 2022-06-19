О нас

Минимум пять человек пострадали во время землетрясения в Японии

Минимум пять человек пострадали во время землетрясения в Японии Минимум пять человек пострадали во время землетрясения в Японии, магнитуда которого составила 5,2.
Другие страны
19 июня 2022 г. 18:54
Минимум пять человек пострадали во время землетрясения в Японии

Минимум пять человек пострадали во время землетрясения в Японии, магнитуда которого составила 5,2.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

19 июня 2022 года в префектуре Исикава на побережье Японского моря произошло землетрясение. Эпицентр находился на полуострове Ното на глубине около 10 км.

В результате землетрясения пострадали как минимум пятеро. Из-за стихии покрытие крыши некоторых зданий отвалилось, а внутри них потрескались стекла. В одной из школ произошел прорыв водопровода, в понедельник там занятий не будет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Израиле заявили о начале новой волны COVID-19 в стране
В Израиле заявили о начале новой волны COVID-19 в стране
19 июня 2022 г. 15:33
Япония планирует провести саммит G7 в Хиросиме
Япония планирует провести саммит G7 в Хиросиме
19 июня 2022 г. 10:32
Генсек НАТО: Украина снова сможет вытеснить российские войска с Донбасса
Генсек НАТО: Украина снова сможет вытеснить российские войска с Донбасса
19 июня 2022 г. 09:35
В Колумбии суд вновь решил арестовать президента страны
В Колумбии суд вновь решил арестовать президента страны
19 июня 2022 г. 09:14
Зеленский назвал условие, которое позволит разрешить продовольственный кризис
Зеленский назвал условие, которое позволит разрешить продовольственный кризис
19 июня 2022 г. 08:51
Число погибших от наводнений на северо-востоке Индии превысило 60 человек
Число погибших от наводнений на северо-востоке Индии превысило 60 человек
19 июня 2022 г. 08:42
Столтенберг заявил, что конфликт в Украине может затянуться на годы
Столтенберг заявил, что конфликт в Украине может затянуться на годы
19 июня 2022 г. 08:30
В Колумбии состоится второй тур президентских выборов
В Колумбии состоится второй тур президентских выборов
19 июня 2022 г. 08:00
Во Франции начинается решающий второй тур выборов в Национальное собрание
Во Франции начинается решающий второй тур выборов в Национальное собрание
19 июня 2022 г. 07:37
В Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения
В Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения
19 июня 2022 г. 07:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi