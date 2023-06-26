По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в Чили

Как минимум два человека погибли в результате наводнений в центральной части Чили.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны.
"Два человека погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, 9 814 человек отрезаны от мира, 2 054 человека размещены во временных убежищах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Согласно данным МВД, вследствие наводнений повреждено более 3 400 домов, полностью разрушено не менее 54.