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По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в Чили

По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в Чили Как минимум два человека погибли в результате наводнений в центральной части Чили.
Другие страны
26 июня 2023 г. 10:55
По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в Чили

Как минимум два человека погибли в результате наводнений в центральной части Чили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны.

"Два человека погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, 9 814 человек отрезаны от мира, 2 054 человека размещены во временных убежищах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Согласно данным МВД, вследствие наводнений повреждено более 3 400 домов, полностью разрушено не менее 54.

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Версия на английском языке At least two die in flooding in Chile

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