По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в Чили

Как минимум два человека погибли в результате наводнений в центральной части Чили.

Как минимум два человека погибли в результате наводнений в центральной части Чили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны.

"Два человека погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, 9 814 человек отрезаны от мира, 2 054 человека размещены во временных убежищах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Согласно данным МВД, вследствие наводнений повреждено более 3 400 домов, полностью разрушено не менее 54.