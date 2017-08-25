 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Как минимум 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе

    Врачи даже констатировали у некоторых из них поражение мозга и центральной нервной системы

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Власти США считают, что из-за неустановленного воздействия пострадали как минимум 16 сотрудников посольства США на Кубе.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

    «Мы не возлагаем на текущем этапе на кого-либо ответственность за случившееся. Расследование продолжается», – цитирует ее ТАСС.

    Напомним, что из-за неизвестного акустического воздействия на дипломатов США пострадали несколько человек, врачи даже констатировали у некоторых из них поражение мозга и центральной нервной системы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi