Как минимум 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Власти США считают, что из-за неустановленного воздействия пострадали как минимум 16 сотрудников посольства США на Кубе.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы не возлагаем на текущем этапе на кого-либо ответственность за случившееся. Расследование продолжается», – цитирует ее ТАСС.

Напомним, что из-за неизвестного акустического воздействия на дипломатов США пострадали несколько человек, врачи даже констатировали у некоторых из них поражение мозга и центральной нервной системы.