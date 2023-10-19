Кайзи Пиер: Новая Каледония благодарна Азербайджану за поддержку в борьбе за независимость

Новая Каледония благодарна Азербайджану за поддержку в борьбе за обретение независимости

Новая Каледония благодарна Азербайджану за поддержку в борьбе за обретение независимости.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сказал представитель Новой Каледонии Кайзи Пиер.

Кайзи Пиер также выразил благодарность Азербайджану за предоставленную возможность найти поддержку в борьбе народа Новой Каледонии за их права.

Он также подчеркнул, что Франция всячески пытается избежать включения Новой Каледонии в список стран, которые были колонизированы.

"Благодаря Азербайджану мы смогли донести свой голос до мировой общественности через такую влиятельную платформу, как Движение неприсоединения, и попросить о поддержке. Мы требуем провести повторный референдум о независимости. В предыдущем референдуме мы не участвовали. Для этого нам необходимо заручиться поддержкой международного сообщества", - сказал он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.