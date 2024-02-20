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Кайсу Оллонгрен: Нидерланды уже начали передавать Украине беспилотники

Кайсу Оллонгрен: Нидерланды уже начали передавать Украине беспилотники Нидерланды, которые недавно присоединились к коалиции дронов, уже начали передавать Украине беспилотники.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 06:45
Кайсу Оллонгрен: Нидерланды уже начали передавать Украине беспилотники

Нидерланды, которые недавно присоединились к коалиции дронов, уже начали передавать Украине беспилотники.

Как передает Report, об этом заявила министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен в интервью Delfi.

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что сможем увеличить количество беспилотников в соответствии с потребностями Украины", - сказала Оллонгрен.

Она также напомнила, что Нидерланды активно участвуют и в коалиции противовоздушной обороны для Украины.

"Например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине", - отметила министр.

К тому же Оллонгрен подтвердила, что продолжается обучение украинских пилотов на F-16.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandın müdafiə naziri: Artıq Ukraynaya dron veririk

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