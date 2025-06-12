Кайрат Камбаров: Казахстан реализует системные меры по обеспечению гендерного равенства

Кайрат Камбаров: Казахстан реализует системные меры по обеспечению гендерного равенства

Казахстан предпринимает последовательные шаги по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни и искоренению любых форм дискриминации по половому признаку.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по делам молодежи и семьи министерства культуры и информации Казахстана Кайрат Камбаров в Баку на 2-м заседании министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, правительство Казахстана придает особое значение равноправию в руководящих структурах.

"Расширяется поэтапное повышение доли женщин до 30% в руководящих органах компаний для государственного участия. Реализуется национальный план действий по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин. Ключевую роль в этом процессе играет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте", - отметил Камбаров.

Он также подчеркнул, что в каждом регионе страны функционируют региональные комиссии, а по поручению президента Казахстана в прошлом году были назначены внештатные советники по вопросам гендерного равенства. В их составе - представители гражданского общества, эксперты и бизнес-сообщества.

Кроме того, при политических партиях действуют женские советы, продвигающие идеи развития женского лидерства и усиления роли женщин в общественной и политической жизни, добавил Камбаров.