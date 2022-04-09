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Каймановы острова заморозили миллиарды долларов из-за санкций против России

Каймановы острова заморозили миллиарды долларов из-за санкций против России Финансовые учреждения Каймановых островов, являющихся самоуправляемой заморской территорией Великобритании, заморозили связанные с Россией активы на сумму около 7,3 млрд долларов США, подчинившись наложенным Лондоном санкциям.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 08:39
Каймановы острова заморозили миллиарды долларов из-за санкций против России

Финансовые учреждения Каймановых островов, являющихся самоуправляемой заморской территорией Великобритании, заморозили связанные с Россией активы на сумму около 7,3 млрд долларов США, подчинившись наложенным Лондоном санкциям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил новостной портал Cayman Compass.

По его данным, власти территории сформировали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации антироссийских санкций. В ее состав войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта. Группа будет собираться еженедельно.

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Версия на английском языке Cayman freezes $7.3 billion in Russian assets
Версия на азербайджанском языке Kayman adaları Rusiyanın 7,3 milyard dollarlıq aktivlərini dondurub

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