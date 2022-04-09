Каймановы острова заморозили миллиарды долларов из-за санкций против России

Финансовые учреждения Каймановых островов, являющихся самоуправляемой заморской территорией Великобритании, заморозили связанные с Россией активы на сумму около 7,3 млрд долларов США, подчинившись наложенным Лондоном санкциям.
По его данным, власти территории сформировали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации антироссийских санкций. В ее состав войдут представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта. Группа будет собираться еженедельно.