Каховское водохранилище может вернуться на русловые отметки через два дня

Каховское водохранилище после разрушения плотины ГЭС в Херсонской области, по предварительным оценкам, через два дня вернется на русловые отметки.

Каховское водохранилище после разрушения плотины ГЭС в Херсонской области, по предварительным оценкам, через два дня вернется на русловые отметки, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что вода отступила, в городе Голая Пристань уровень воды составляет 0,05 м. От воды освободились более 4 тыс. домов (17,4% по области, в Новокаховском округе - 100%).

По предварительным расчетам гидрологов, сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня.

Ранее сообщалось, что в Украине будет создана специальная экспертная группа, которая займется вопросами привлечения России к ответственности за преступления экоцида на украинской территории.