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    Кадыров: шесть террористов уничтожены в Доме печати в Грозном

    В городе введен режим контртеррористической операции

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Шесть боевиков, ранее заблокированных в Доме печати в Грозном, уничтожены, операция вступает в завершающую фазу. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. 

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА "Новости", что трое полицейских погибли при попытке задержать машину, в которой находились участники незаконного вооруженного формирования. Боевики укрылись в Доме печати в центре Грозного и были блокированы. Национальный антитеррористический комитет подтвердил блокирование группы боевиков и гибель нескольких правоохранителей. В центре города введен режим контртеррористической операции.

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