Кадыров призвал мировое сообщество остановить гуманитарную катастрофу в Мьянме

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров на митинге в Грозном в поддержку мусульман-рохинджа в Мьянме призвал мировое сообщество остановить гуманитарную катастрофу в стране, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодня я и миллионы жителей десятков стран требуем от лидеров мировых держав навсегда остановить это кровопролитие. Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечности. Мы также требуем призвать к ответу страны, которые закрыли границы и отказали в помощи беженцам. Они обрекли их на неминуемую смерть. Необходимо срочно остановить гуманитарную катастрофу и протянуть руку помощи гибнущему народу рохинджа", — заявил Р.Кадыров.

Чеченский лидер также выразил уверенность в том, что его призыв будет услышан сотнями миллионов человек во всем мире.