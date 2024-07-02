Кадыров назначил своего племянника Хамзата секретарем Совбеза Чечни

Новым руководителем Совета безопасности Чечни назначен Хамзат Кадыров, который ранее занимал должность советника-помощника главы Чечни.

Новым руководителем Совета безопасности Чечни назначен Хамзат Кадыров, который ранее занимал должность советника-помощника главы Чечни.

Как передает Report , об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"В ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района Чеченской Республики. Новым главой района будет Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров", - отметил Р.Кадыров.

По его словам, они оба имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями.