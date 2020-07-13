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"Кадис" сыграет в Ла Лиге впервые за 14 лет

"Кадис" сыграет в Ла Лиге впервые за 14 лет Футбольный клуб "Кадис" досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Испании.
Другие страны
13 июля 2020 г. 06:45
Кадис сыграет в Ла Лиге впервые за 14 лет

Футбольный клуб "Кадис" досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, клуб гарантировал себе повышение в классе за два тура до конца.

"Кадис" вышел в высшую лигу благодаря победе "Овьедо" над "Сарагосой" со счетом 4:2 в матче 40-го тура второго дивизиона. "Кадис" за два тура до конца занимает первое место, набрав 69 очков. Клубы, занявшие первые два места, напрямую выходят в высший дивизион, отрыв "Кадиса" от "Сарагосы", идущей третьей, составляет семь очков.

В предыдущий раз "Кадис" выступал в высшей лиге в сезоне-2005/06. Всего клуб провел в Ла лиге 12 сезонов, лучшее достижение клуба в чемпионате - 12-е место в сезоне-1987/88. В Кубке Испании наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал в сезоне-1989/90.

Второе место в турнирной таблице второго дивизиона занимает "Уэска", в активе которой 64 очка. Клуб провел всего один год в высшем дивизионе - в сезоне-2018/19 команда заняла 19-е место и вылетела.

Отметим, что третья путевка в высший дивизион будет разыгрываться в плей-офф между четырьмя командами, занявшими по итогам сезона места с третьего по шестое.

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