Каддафи и президент Йемена жертвовали деньги для защиты Саддама Хусейна в суде

Бывшие президенты Ливии Муаммар Каддафи и Йемена Али Абдаллах Салех выделяли средства на финансирование комитета адвокатов защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, базировавшихся в Аммане.

Бывшие президенты Ливии Муаммар Каддафи и Йемена Али Абдаллах Салех выделяли средства на финансирование комитета адвокатов защиты бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, базировавшихся в Аммане.

Как передает Report, об этом РИА Новости рассказала адвокат Хусейна Бушра Халиль.

"Что касается расходов адвокатского комитета, президент Каддафи пожертвовал сумму госпоже Рагед, так как она работала в офисе комитета в Аммане, и президент Али Абдаллах Салех тоже пожертвовал сумму денег", - сказала Халиль.

Рагед Саддам Хусейн, дочь убитого бывшего иракского лидера, после начала военной кампании США в Ираке переехала в Иорданию, где стала координатором комитета адвокатов, которые представляли интересы Хусейна на судебном процессе.

"Билеты из Аммана в Багдад обеспечивала госпожа Рагед, остальные тоже летали из своих стран за ее счет, а гостиницы оплачивались из бюджета комитета", - добавила адвокат.

Напомним, что сегодня исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.