Глава МО Израиля приказал армии наступать в Газе, независимо от переговоров

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что отдал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать борьбу с группировкой ХАМАС в секторе Газа вне зависимости от состояния переговорного процесса по прекращению огня в анклаве.

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что отдал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать борьбу с группировкой ХАМАС в секторе Газа вне зависимости от состояния переговорного процесса по прекращению огня в анклаве.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Я поручил Армии обороны Израиля продолжать наступление на все цели, независимо от каких-либо переговоров, и использовать все необходимые средства с воздуха, земли и моря для защиты солдат, а также для уничтожения убийц из ХАМАС, - указал глава израильского Минобороны в X. - Те, кто убивают и сражаются против нас, заплатят за это полную цену".

ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении еще одной баллистической ракеты, запущенной из Йемена по Израилю. Перед тем, как ее сбили, в центральном Израиле, в районе Иерусалима, в нескольких поселениях на Западном берегу реки Иордан сработали сирены воздушной тревоги. Жителей предупредили о ракетной опасности при помощи сообщений, отправленных на мобильные телефоны.

В субботу вечером в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль будет продолжать военную операцию в Газе, так как не считает разумными выдвинутые ХАМАС условия для перемирия.