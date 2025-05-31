Кац пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа от плана Уиткоффа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил палестинскому радикальному движения ХАМАС уничтожением в случае отказа от предложения, выдвинутого спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил палестинскому радикальному движения ХАМАС уничтожением в случае отказа от предложения, выдвинутого спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как передает Report , об этом глава оборонного ведомства еврейского государства написал в соцсети Х.

"Перед убийцами ХАМАС стоит выбор: принять условия "сделки Уиткоффа" по освобождению заложников или быть уничтоженными", - отметил он.

Министр добавил, что Армия обороны Израиля продолжает операции в Газе "в полную силу", эвакуируя местное население из зон боевых действий и атакуя участки с воздуха, земли и моря в беспрецедентных масштабах.

"После ликвидации террористов и зачистки территории Армия обороны Израиля устраняет любую угрозу <...> и остается удерживать это место", - написал глава израильского Минобороны. По его словам, таким образом Израиль "достигнет целей войны", которые состоят в "освобождении всех заложников при одновременном давлении и победе над ХАМАС".