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Кац пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа от плана Уиткоффа

Кац пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа от плана Уиткоффа Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил палестинскому радикальному движения ХАМАС уничтожением в случае отказа от предложения, выдвинутого спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Другие страны
31 мая 2025 г. 01:44
Кац пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа от плана Уиткоффа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил палестинскому радикальному движения ХАМАС уничтожением в случае отказа от предложения, выдвинутого спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как передает Report, об этом глава оборонного ведомства еврейского государства написал в соцсети Х.

"Перед убийцами ХАМАС стоит выбор: принять условия "сделки Уиткоффа" по освобождению заложников или быть уничтоженными", - отметил он.

Министр добавил, что Армия обороны Израиля продолжает операции в Газе "в полную силу", эвакуируя местное население из зон боевых действий и атакуя участки с воздуха, земли и моря в беспрецедентных масштабах.

"После ликвидации террористов и зачистки территории Армия обороны Израиля устраняет любую угрозу <...> и остается удерживать это место", - написал глава израильского Минобороны. По его словам, таким образом Израиль "достигнет целей войны", которые состоят в "освобождении всех заложников при одновременном давлении и победе над ХАМАС".

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