Кац предупреждает о новых ударах: Тегеран превратится в Бейрут

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупреждает о новых израильских ударах.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупреждает о новых израильских ударах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

Данное заявление он сделал сразу после того, как ЦАХАЛ предупредил иранцев о необходимости эвакуироваться с территорий, где расположены военные объекты.

"Военные нанесут удары по объектам в Тегеране и повсюду, лишая Иран ядерного потенциала и систем вооружения. Иранский диктатор превращает Тегеран в Бейрут, а его жителей - в заложников ради выживания своего режима", - заявил Кац.