О нас

Кац предупреждает о новых ударах: Тегеран превратится в Бейрут

Кац предупреждает о новых ударах: Тегеран превратится в Бейрут Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупреждает о новых израильских ударах.
Другие страны
15 июня 2025 г. 12:16
Кац предупреждает о новых ударах: Тегеран превратится в Бейрут

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупреждает о новых израильских ударах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

Данное заявление он сделал сразу после того, как ЦАХАЛ предупредил иранцев о необходимости эвакуироваться с территорий, где расположены военные объекты.

"Военные нанесут удары по объектам в Тегеране и повсюду, лишая Иран ядерного потенциала и систем вооружения. Иранский диктатор превращает Тегеран в Бейрут, а его жителей - в заложников ради выживания своего режима", - заявил Кац.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Katz warns of more strikes: 'Tehran will become another Beirut'

Самое важное

Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi