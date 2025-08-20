Кац одобрил план военного наступления на город Газа

Кац одобрил военные планы наступления на город Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план наступления армии на город Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

Наступление получило название “Колесницы Гидеона Б” в честь предыдущей операции с таким же названием, в ходе которой Армия обороны Израиля заняла более 75% территории сектора Газа в попытке оказать давление на ХАМАС и заставить его заключить сделку о захвате заложников.

Источник в силах безопасности сообщил, что Кац высоко оценил план и подготовку ЦАХАЛа во время встречи, которая состоялась после того, как правительство поручило военным захватить город Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отдала приказы о призыве около 60 000 резервистов для участия в наступлении, одобренном Кацем.

Министр обороны также одобрил “гуманитарную подготовку” для примерно миллиона палестинских мирных жителей, которые должны быть перемещены из города Газа на юг сектора.

Напомним, что министр обороны Исраэль Кац вчера встретился с начальником Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Эялем Замиром, другими старшими офицерами и представителями ШАБАК, чтобы одобрить планы военных по захвату города Газа.

Встреча и представление планов армии Кацу состоялись, несмотря на заявление ХАМАС о согласии с предложением о прекращении огня.