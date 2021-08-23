Кабульский аэропорт приостановил свою работу

Все рейсы в аэропорт Кабула и из него приостановлены до дальнейших распоряжений в связи с большим скоплением людей в воздушной гавани, желающих покинуть Афганистан.

Все рейсы в аэропорт Кабула и из него приостановлены до дальнейших распоряжений в связи с большим скоплением людей в воздушной гавани, желающих покинуть Афганистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении управления гражданской авиации страны, распространенном сегодня.

"Все рейсы в Международном аэропорту Хамид Карзай приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов. Подобные меры принимаются с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В сообщении также подчеркивается, что авиационные власти Афганистана "активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее".