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Кабул подвергся ракетному обстрелу, 5 человек умерли

Кабул подвергся ракетному обстрелу, 5 человек умерли Обстрелу подверглись несколько районов города
Другие страны
21 ноября 2020 г. 10:35
Кабул подвергся ракетному обстрелу, 5 человек умерли

По меньшей 5 человек стали жертвами ракетного обстрела Кабула, совершенного утром в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Pajhwok.

По данным Министерства здравоохранения Афганистана, еще 21 человек получил ранения.

Телеканал уточняет, что утром по афганской столице было выпущено 14 ракет. Обстрелу подверглись несколько районов города.

09.05

По меньшей мере десять ракет были выпущены по Кабулу в субботу утром.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Pajhwok.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

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