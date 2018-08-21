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    Кабул подвергся ракетному обстрелу во время выступления президента Афганистана

    Целью нападения был президентский дворец© Wikiway.com

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Кабул подвергся ракетному обстрелу во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю праздника Гурбан.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLO news.

    Атака произошла в 09:00 по местному времени. По информации телеканала, целью обстрела был президентский дворец. "Существуют группы, которые продолжают насилие. Ракетами они не смогут остановить развитие Афганистана", - заявил президент Гани.

    Об ущербе, нанесенном в результате обстрела, не сообщается. Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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