О нас

Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП "ТАП-500"

Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП "ТАП-500" Первая трехсторонняя встреча с участием представителей Туркменистана и Турции, посвященная началу практической реализации проекта высоковольтной линии электропередачи "ТАП-500", состоялась в Кабуле.
Другие страны
29 января 2025 г. 17:59
Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП ТАП-500

Первая трехсторонняя встреча с участием представителей Туркменистана и Турции, посвященная началу практической реализации проекта высоковольтной линии электропередачи "ТАП-500", состоялась в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью МИД Афганистана Зию Ахмада Такала.

По его словам, в заседании приняли участие представители МИД, Министерства водных ресурсов и энергетики Афганистана, Министерства энергетики Туркменистана, а также компаний Da Afghanistan Breshna Sherkat (Афганистан) и al k Holding Group (Турция). Встреча была посвящена началу практической реализации проекта ЛЭП "ТАП-500", которая предусматривает строительство ЛЭП напряжением 500 киловатт, по которой Туркменистан впоследствии будет поставлять электроэнергию в афганские провинции Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар. При этом излишки направляемой электроэнергии будет предложено выкупить Исламабаду.

Отмечается, что в результате консультаций достигнуты договоренности о разработке дорожной карты и плана действий по реализации проекта, а также формировании технических комитетов для проведения регулярных встреч по теме строительства "ТАП-500".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi