Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП "ТАП-500"

Первая трехсторонняя встреча с участием представителей Туркменистана и Турции, посвященная началу практической реализации проекта высоковольтной линии электропередачи "ТАП-500", состоялась в Кабуле.

Первая трехсторонняя встреча с участием представителей Туркменистана и Турции, посвященная началу практической реализации проекта высоковольтной линии электропередачи "ТАП-500", состоялась в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью МИД Афганистана Зию Ахмада Такала.

По его словам, в заседании приняли участие представители МИД, Министерства водных ресурсов и энергетики Афганистана, Министерства энергетики Туркменистана, а также компаний Da Afghanistan Breshna Sherkat (Афганистан) и al k Holding Group (Турция). Встреча была посвящена началу практической реализации проекта ЛЭП "ТАП-500", которая предусматривает строительство ЛЭП напряжением 500 киловатт, по которой Туркменистан впоследствии будет поставлять электроэнергию в афганские провинции Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар. При этом излишки направляемой электроэнергии будет предложено выкупить Исламабаду.

Отмечается, что в результате консультаций достигнуты договоренности о разработке дорожной карты и плана действий по реализации проекта, а также формировании технических комитетов для проведения регулярных встреч по теме строительства "ТАП-500".