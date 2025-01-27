Кабмин Японии заявил, что важность отношений с Южной Кореей неизменна

Отношения Токио с Сеулом крайне важны "в нынешних стратегических условиях", несмотря на внутриполитическую ситуацию в Южной Корее.
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"Мы воздержимся от комментариев относительно внутренней политики третьих стран, однако правительство Японии внимательно следит за ситуацией в Республике Корея", - сказал он, отметив, что Токио и Сеул являются "соседями, которые должны сотрудничать в качестве партнеров при решении различных международных проблем".
"Важность отношений между Японией и Южной Кореей в нынешних стратегических условиях остается неизменной", - добавил Хаяси.