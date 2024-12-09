Кабмин Японии внес в парламент проект дополнений в бюджет на $92,7 млрд

Правительство Японии, сформированное не имеющей парламентского большинства коалицией, внесло на рассмотрение депутатов проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год (завершится в конце марта 2025 года) на сумму 13,9 трлн иен (около $92,7 млрд).

Правительство Японии, сформированное не имеющей парламентского большинства коалицией, внесло на рассмотрение депутатов проект дополнений в бюджете на текущий финансовый год (завершится в конце марта 2025 года) на сумму 13,9 трлн иен (около $92,7 млрд).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, около половины допбюджета планируется обеспечить за счет выпуска облигаций, что приведет к еще большему росту госдолга.

3,4 трлн иен из дополнительных расходов пойдет на борьбу с инфляцией, 5,8 трлн - на стимулирование экономики, в том числе сферы искусственного интеллекта и полупроводников, а 4,8 трлн - на обеспечение общественной безопасности.

Поправки в бюджете должны быть приняты до конца сессии парламента 21 декабря. Однако Либерально-демократическая партия и входящая с ней в коалицию партия "Комэйто", сформировавшие правительство меньшинства, могут столкнуться с рядом требований со стороны оппозиционных партий.