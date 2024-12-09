О нас

Кабмин Японии внес в парламент проект дополнений в бюджет на $92,7 млрд

Кабмин Японии внес в парламент проект дополнений в бюджет на $92,7 млрд Правительство Японии, сформированное не имеющей парламентского большинства коалицией, внесло на рассмотрение депутатов проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год (завершится в конце марта 2025 года) на сумму 13,9 трлн иен (около $92,7 млрд).
Другие страны
9 декабря 2024 г. 07:18
Кабмин Японии внес в парламент проект дополнений в бюджет на $92,7 млрд

Правительство Японии, сформированное не имеющей парламентского большинства коалицией, внесло на рассмотрение депутатов проект дополнений в бюджете на текущий финансовый год (завершится в конце марта 2025 года) на сумму 13,9 трлн иен (около $92,7 млрд).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, около половины допбюджета планируется обеспечить за счет выпуска облигаций, что приведет к еще большему росту госдолга.

3,4 трлн иен из дополнительных расходов пойдет на борьбу с инфляцией, 5,8 трлн - на стимулирование экономики, в том числе сферы искусственного интеллекта и полупроводников, а 4,8 трлн - на обеспечение общественной безопасности.

Поправки в бюджете должны быть приняты до конца сессии парламента 21 декабря. Однако Либерально-демократическая партия и входящая с ней в коалицию партия "Комэйто", сформировавшие правительство меньшинства, могут столкнуться с рядом требований со стороны оппозиционных партий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiya hökuməti parlamentə 92,7 milyard dollarlıq əlavə büdcə layihəsi təqdim edib

Экслюзивные новости

Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi