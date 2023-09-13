Кабмин Японии в полном составе подал в отставку

Кабмин Японии в полном составе подал в отставку.

Кабмин Японии в полном составе подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Фумио Кисиды.

Отмечается, что это было сделано в преддверии перестановок, которые проводит глава кабмина, в частности, с целью повысить рейтинг со стороны населения и заручиться его поддержкой в преддверии возможных досрочных выборов.

На экстренном заседании правительства все его члены подали соответствующие заявления, которые премьер принял. Теперь в ближайшие часы должен быть объявлен новый состав кабинета министров.

Согласно сообщениям японских СМИ, которые по традиции публикуют полный список новых назначений за день до перестановок, в этот раз сменятся 11 из 19 членов кабинета министров, включая глав МИД и Минобороны. Кроме того, в следующем составе правительства будет пять женщин, что станет самым большим числом за всю историю Японии.

Ранее сообщалось, что рейтинг кабмина Японии во главе с премьером Кисидой рухнул ниже критических 30%.