О нас

Кабмин Японии одобрил проект бюджета с рекордными $55 млрд на нужды обороны

Кабмин Японии одобрил проект бюджета с рекордными $55 млрд на нужды обороны Японское правительство в пятницу одобрило проект бюджета на 2025 финансовый год в размере $730 млрд, из них $55 млрд - рекордный показатель - предназначены для обороны.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 10:22
Кабмин Японии одобрил проект бюджета с рекордными $55 млрд на нужды обороны

Японское правительство в пятницу одобрило проект бюджета на 2025 финансовый год в размере $730 млрд, из них $55 млрд - рекордный показатель - предназначены для обороны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Kyodo.

"Оборонные затраты достигли 8,7 трлн иен ($55 млрд), впервые превысив 8 трлн иен ($51 млрд), в то время как страна нацелена на усиление потенциала реагирования на региональные угрозы на фоне быстрого военного строительства в Китае и растущих связей Северной Кореи с Россией", - отмечает агентство.

В частности, средства должны обеспечить массовое производство ракет большой дальности.

По данным Kyodo, Япония наращивает оборонные расходы 13-й год подряд.

Кроме того, для стимулирования экономического развития японский кабинет министров направит средства в производство полупроводников, в сферу технологий искусственного интеллекта. $640 млн должны поступить японскому производителю полупроводниковых компонентов Rapidus.

Вместе с тем примерно треть бюджета - беспрецедентные $244 млрд - предназначены для соцобеспечения. Японии приходится иметь дело как со старением населения, так и с падением уровня рождаемости.

Однако, напоминает Kyodo, после октябрьских выборов в парламент премьер Сигэру Исиба возглавляет правительство меньшинства. В связи с этим премьеру в ответ на запросы оппозиционных партий может потребоваться скорректировать проект бюджета, чтобы он был принят.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава МИД Китая впервые с 2020 года может посетить Японию
Глава МИД Китая впервые с 2020 года может посетить Японию
27 декабря 2024 г. 10:02
Тонущий экипаж Урса Майор спасло испанское судно Salvamar Drago
Тонущий экипаж "Урса Майор" спасло испанское судно Salvamar Drago
27 декабря 2024 г. 09:16
СМИ: НОАК использует беспилотники и 3D-печать для обслуживания вооружений
СМИ: НОАК использует беспилотники и 3D-печать для обслуживания вооружений
27 декабря 2024 г. 08:52
The Times of Israel: В Израиле после объявления воздушной тревоги пострадали 18 человек
The Times of Israel: В Израиле после объявления воздушной тревоги пострадали 18 человек
27 декабря 2024 г. 08:18
Тайвань зафиксировал приближение пяти самолетов и пяти кораблей Китая
Тайвань зафиксировал приближение пяти самолетов и пяти кораблей Китая
27 декабря 2024 г. 07:28
В Японии утвердили проект бюджета на 2025 год с рекордными расходами на оборону
В Японии утвердили проект бюджета на 2025 год с рекордными расходами на оборону
27 декабря 2024 г. 06:19
Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих в секторе Газа
27 декабря 2024 г. 05:53
Главы МИД и Минфина Канады едут в США на консультации с администрацией Трампа
Главы МИД и Минфина Канады едут в США на консультации с администрацией Трампа
27 декабря 2024 г. 05:26
На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек
На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек
27 декабря 2024 г. 04:49
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
27 декабря 2024 г. 03:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi