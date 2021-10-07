Кабмин Украины упростит оформление виз для иностранных студентов

Кабинет министров Украины принял решение, которое упростит порядок оформления въездных виз для иностранных студентов.

Кабинет министров Украины принял решение, которое упростит порядок оформления въездных виз для иностранных студентов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Стратегия внешнеполитической деятельности предусматривает популяризацию имиджа Украины в мире, в частности как страны с качественным образованием. Мы упрощаем порядок оформления виз, чтобы существенно больше иностранных студентов прибывали в Украину, оставляли больше денег в украинской экономике, а затем возвращались домой с положительным отношением к нашему государству", – сказал Кулеба.

Упрощенный порядок предусматривает, что посольства и консульства Украины за рубежом будут выдавать студентам визы на основании электронных приглашений на учебу.

"Страны мира сегодня борются за иностранных студентов, пытаются привлечь их выгодными условиями. Конкуренция понятна, ведь речь идет о больших деньгах для экономики и инвестициях в имидж страны. Сегодня мы сделали важный шаг, который повысит конкурентоспособность Украины в этой глобальной борьбе", – отметил министр.

Глава МИД добавил, что новая процедура будет внедряться в жизнь совместно с другими ведомствами в рамках утвержденного Кабмином экспериментального проекта об организации набора в учреждения высшего образования и обучение (стажировка) иностранцев и лиц без гражданства с использованием Единой межведомственной информационной системы.

Ожидается, что упрощенный порядок оформления виз для иностранных студентов вступит в силу после завершения внедрения межведомственной системы.