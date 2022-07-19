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Кабмин Украины одобрил ратификацию соглашения с Турцией о производстве Bayraktar в Киеве

Кабмин Украины одобрил ратификацию соглашения с Турцией о производстве Bayraktar в Киеве Украинское правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях, которое позволит построить на Украине завод по производству и обслуживанию беспилотных летат
Другие страны
19 июля 2022 г. 18:58
Кабмин Украины одобрил ратификацию соглашения с Турцией о производстве Bayraktar в Киеве

Украинское правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях, которое позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов турецкого производства Bayraktar.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях". Проектом предусматривается представление на ратификацию парламента соглашения, совершенного 03.02.2022 в Киеве", - написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания парламента.

Сам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже сегодня кабмин направит в парламент проект о ратификации соглашения с Турцией. "Сегодня правительство направит в Верховную раду проект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией относительно сотрудничества в сфере высоких технологий, авиационной и космической деятельности, среди прочего это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию славных беспилотников Bayraktar, - сказал он, открывая заседание.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna “Bayraktar”ın istehsalına dair Türkiyə ilə sazişi təsdiqləyib

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