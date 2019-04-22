​Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил в понедельник "Нафтогаз".
"По поручению кабинета министров Украины "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что новый механизм позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и снизить ее до уровня 8247 гривен ($307) за тыс. куб. м (конечная розничная цена). Таким образом, с 1 мая предельная регулируемая цена на природный газ для населения должна снизиться с нынешних 8550 гривен за тыс. куб. м до 8247 гривен за тыс. куб. м, то есть на 3,54%.
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