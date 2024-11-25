О нас

Кабмин Турции обсудит сегодня войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Кабмин Турции обсудит сегодня войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке Кабмин Турции обсудит сегодня войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке
Другие страны
25 ноября 2024 г. 10:44
Кабмин Турции обсудит сегодня войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Кабинет министров Турции после 15-дневного перерыва проведет заседание сегодня под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в повестку заседания вошли вопросы, касающиеся экономики, борьбы с терроризмом, а также последних событий во внутренней и внешней политике.

Кабинет также обсудит текущую ситуацию в российско-украинском конфликте и нарастающую напряженность на Ближнем Востоке.

В экономическом блоке министры обсудят меры по борьбе с инфляцией, стимулирование инвестиций и занятости, а также обеспечение ценовой стабильности.

Ожидается, что после окончания заседания президент Эрдоган выступит с обращением к нации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish Cabinet to discuss war in Ukraine, Middle East situation today

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi