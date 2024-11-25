Кабмин Турции обсудит сегодня войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Кабмин Турции обсудит сегодня войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Кабинет министров Турции после 15-дневного перерыва проведет заседание сегодня под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в повестку заседания вошли вопросы, касающиеся экономики, борьбы с терроризмом, а также последних событий во внутренней и внешней политике.

Кабинет также обсудит текущую ситуацию в российско-украинском конфликте и нарастающую напряженность на Ближнем Востоке.

В экономическом блоке министры обсудят меры по борьбе с инфляцией, стимулирование инвестиций и занятости, а также обеспечение ценовой стабильности.

Ожидается, что после окончания заседания президент Эрдоган выступит с обращением к нации.