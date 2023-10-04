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Кабмин Словакии одобрил расходы в 194 млн евро на покупку систем ПВО

Кабмин Словакии одобрил расходы в 194 млн евро на покупку систем ПВО Правительство Словакии одобрило выделение госбюджетом 193,98 млн долларов на покупку систем ПВО для защиты национального воздушного пространства.
Другие страны
4 октября 2023 г. 15:27
Кабмин Словакии одобрил расходы в 194 млн евро на покупку систем ПВО

Правительство Словакии одобрило выделение госбюджетом 193,98 млн долларов на покупку систем ПВО для защиты национального воздушного пространства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ТАСР.

Министерство обороны республики намерено приобрести передвижную систему ПВО среднего радиуса действия в Израиле. В Польше планируется закупка переносных зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

Словакия передала ранее в дар Украине ЗРК С-300. Затем в республике ее союзниками по НАТО были временно размещены ЗРК американского производства Patriot. Сейчас защиту ее воздушного пространства осуществляют ВВС Чехии, Польши и Венгрии.

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