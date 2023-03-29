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Саудовская Аравия утвердила меморандум о партнерстве с ШОС

Саудовская Аравия утвердила меморандум о партнерстве с ШОС Кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Другие страны
29 марта 2023 г. 11:17
Саудовская Аравия утвердила меморандум о партнерстве с ШОС

Кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Саудовское агентство печати.

По его сведениям, заседание кабмина прошло во вторник под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В частности, правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу ШОС.

В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - стран-партнеров.

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Версия на английском языке Saudi Arabia approves memo on partnership with Shanghai Cooperation Organization

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