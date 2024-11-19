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Кабмин Польши одобрил выделение $750 млн на производство боеприпасов

Кабмин Польши одобрил выделение $750 млн на производство боеприпасов Правительство Польши одобрило законопроект о выделении почти 3 млрд злотых (около $750 млн) на создание производства крупнокалиберных боеприпасов.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 21:36
Кабмин Польши одобрил выделение $750 млн на производство боеприпасов

Правительство Польши одобрило законопроект о выделении почти 3 млрд злотых (около $750 млн) на создание производства крупнокалиберных боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

"Расширение базы по производству крупнокалиберных боеприпасов в Польше становится реальностью! Совет министров принял законопроект, благодаря которому в Фонд капитальных инвестиций будет перечислено почти 3 млрд злотых", - написал политик.

Напомним, что весной 2023 года предыдущее правительство Польши приняло Национальную программу создания резерва боеприпасов. Она предусматривает их закупку за рубежом, а также создание производственных мощностей внутри страны.

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