Кабмин Польши одобрил выделение $750 млн на производство боеприпасов

Правительство Польши одобрило законопроект о выделении почти 3 млрд злотых (около $750 млн) на создание производства крупнокалиберных боеприпасов.

Правительство Польши одобрило законопроект о выделении почти 3 млрд злотых (около $750 млн) на создание производства крупнокалиберных боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

"Расширение базы по производству крупнокалиберных боеприпасов в Польше становится реальностью! Совет министров принял законопроект, благодаря которому в Фонд капитальных инвестиций будет перечислено почти 3 млрд злотых", - написал политик.

Напомним, что весной 2023 года предыдущее правительство Польши приняло Национальную программу создания резерва боеприпасов. Она предусматривает их закупку за рубежом, а также создание производственных мощностей внутри страны.