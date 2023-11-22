Кабмин Молдовы одобрил инициативу о новом продлении режима ЧП

Правительство Молдовы в среду одобрило проект решения о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране на 30 дней начиная с 1 декабря 2023 года.

Правительство Молдовы в среду одобрило проект решения о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране на 30 дней начиная с 1 декабря 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, окончательное решение по данному вопросу должен принять парламент страны.

Очередное продление действия режима ЧП в Молдове было одобрено на заседании парламента 21 сентября. Он начал действовать со 2 октября сроком на 60 дней.

Впервые в Молдове данный режим был введен три года назад из-за коронавируса нового типа. Затем с началом войны в Украине в феврале прошлого года был введен новый режим ЧП. Правительство страны объяснило это ситуацией в регионе и необходимостью обеспечения национальной безопасности. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался.