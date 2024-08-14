Кабмин Литвы одобрил выделение еще €130 млн на закупку вооружения

Правительство Литвы одобрило на своем заседании выделение до конца 2024 года на закупку вооружения дополнительно 130 млн евро.

Правительство Литвы одобрило на своем заседании выделение до конца 2024 года на закупку вооружения дополнительно 130 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким запросом в Минфин обратилось Минобороны Литвы.

"С учетом дополнительного финансирования годовые ассигнования на оборону составят 3,2% от валового внутреннего продукта", - сообщила на заседании министр финансов Гинтаре Скайсте.

Из этих средств 20 млн евро планируется направить на приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разной модификации и подготовку операторов, 30 млн - на закупку систем борьбы с БПЛА и средств электромагнитной защиты, 25 млн - на стрелковое оружие, 20 млн - на приобретение армейских радиостанций, 10 млн - на обновление мобильных систем противовоздушной обороны.

Еще 10 млн евро выделяются для осуществления программ международной помощи Украине и участия в военных мероприятиях ЕС.