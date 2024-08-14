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Кабмин Литвы одобрил выделение еще €130 млн на закупку вооружения

Кабмин Литвы одобрил выделение еще €130 млн на закупку вооружения Правительство Литвы одобрило на своем заседании выделение до конца 2024 года на закупку вооружения дополнительно 130 млн евро.
Другие страны
14 августа 2024 г. 14:53
Кабмин Литвы одобрил выделение еще €130 млн на закупку вооружения

Правительство Литвы одобрило на своем заседании выделение до конца 2024 года на закупку вооружения дополнительно 130 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким запросом в Минфин обратилось Минобороны Литвы.

"С учетом дополнительного финансирования годовые ассигнования на оборону составят 3,2% от валового внутреннего продукта", - сообщила на заседании министр финансов Гинтаре Скайсте.

Из этих средств 20 млн евро планируется направить на приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разной модификации и подготовку операторов, 30 млн - на закупку систем борьбы с БПЛА и средств электромагнитной защиты, 25 млн - на стрелковое оружие, 20 млн - на приобретение армейских радиостанций, 10 млн - на обновление мобильных систем противовоздушной обороны.

Еще 10 млн евро выделяются для осуществления программ международной помощи Украине и участия в военных мероприятиях ЕС.

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