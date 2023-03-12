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Кабмин Израиля заподозрил Белый дом в финансировании протестов

Кабмин Израиля заподозрил Белый дом в финансировании протестов Высокопоставленный чиновник из окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что массовые протесты против неоднозначной судебной реформы правительства частично финансировались администрацией президента США Джо Байдена.
Другие страны
12 марта 2023 г. 18:43
Кабмин Израиля заподозрил Белый дом в финансировании протестов

Высокопоставленный чиновник из окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что массовые протесты против неоднозначной судебной реформы правительства частично финансировались администрацией президента США Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Это организация очень высокого уровня. Существует центр, из которого организованно выходят все демонстранты", - сказал он.

По его словам, в правительстве уверены, что протесты в стране финансируются "на миллионы долларов".

Кроме того, сын Нетаньяху Яир обратил внимание на статью, опубликованную на сайте Breitbart, где утверждалось, что Госдеп США финансировал одну из групп, участвующих в антиправительственных протестах.

Подобные заявления, пишет издание, демонстрируют наличие сложностей в отношениях руководства двух стран. Автор статьи подчеркивает, что за более чем два месяца на должности премьер-министра Нетаньяху так и не получил приглашения от Белого дома для встречи с Байденом.

На протяжении нескольких недель в Израиле продолжаются масштабные протесты против политики правительства Нетаньяху и предлагаемой им судебной реформы. 12 марта, по данным е The Jerusalem Post, на протесты по всему Израилю вышли около 250 тысяч человек.

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