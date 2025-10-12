Кабмин Израиля: в секторе Газа с 2023 года погибли 915 военнослужащих ЦАХАЛ
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 17:43
Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военной операции в секторе Газа с 7 октября 2023 года составили 915 человек.
Как передает Report, об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.
"915 солдат ЦАХАЛ отдали свои жизни в ходе боевых действий в секторе Газа", - сказала она.
Последние новости
17:53
Фото
Инам Керимов: Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе справедливости и законностиВнутренняя политика
17:43
В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди и грозыЭкология
17:43
Кабмин Израиля: в секторе Газа с 2023 года погибли 915 военнослужащих ЦАХАЛДругие страны
17:28
Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судейВнутренняя политика
17:14
Фото
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в ЕгипетВнешняя политика
17:11
Фото
В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судейВнутренняя политика
16:44
Число погибших из-за наводнений в Мексике возросло до 48Другие страны
16:27
МИД Азербайджана поздравил ИспаниюВнешняя политика
16:18
Видео