Кабмин Израиля: в секторе Газа с 2023 года погибли 915 военнослужащих ЦАХАЛ

Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военной операции в секторе Газа с 7 октября 2023 года составили 915 человек.

Как передает Report, об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"915 солдат ЦАХАЛ отдали свои жизни в ходе боевых действий в секторе Газа", - сказала она.