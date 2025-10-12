Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Кабмин Израиля: в секторе Газа с 2023 года погибли 915 военнослужащих ЦАХАЛ

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 17:43
    Кабмин Израиля: в секторе Газа с 2023 года погибли 915 военнослужащих ЦАХАЛ

    Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военной операции в секторе Газа с 7 октября 2023 года составили 915 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

    "915 солдат ЦАХАЛ отдали свои жизни в ходе боевых действий в секторе Газа", - сказала она.

    Кабмин Израиля сектор Газа солдаты ЦАХАЛ

    Последние новости

    17:53
    Фото

    Инам Керимов: Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе справедливости и законности

    Внутренняя политика
    17:43

    В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди и грозы

    Экология
    17:43

    Кабмин Израиля: в секторе Газа с 2023 года погибли 915 военнослужащих ЦАХАЛ

    Другие страны
    17:28

    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    17:14
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Египет

    Внешняя политика
    17:11
    Фото

    В Баку проходит 67-я Генеральная Ассамблея Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    16:44

    Число погибших из-за наводнений в Мексике возросло до 48

    Другие страны
    16:27

    МИД Азербайджана поздравил Испанию

    Внешняя политика
    16:18
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    Лента новостей