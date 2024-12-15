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Кабмин Израиля одобрил план по демографии Голан

Кабмин Израиля одобрил план по демографии Голан Правительство Израиля одобрило план по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 19:41
Кабмин Израиля одобрил план по демографии Голан

Правительство Израиля одобрило план по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее сообщению, расходы на реализацию этого плана составят 40 млн шекелей ($11,1 млн по текущему курсу).

"С учетом войны и нового фронта против Сирии, а также стремления удвоить численность населения Голан премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, в воскресенье, представил на утверждение правительства первый этап программы по стимулированию демографического роста в поселениях Голанских высот и Кацрина (район на Голанах - ред.)", - говорится в заявлении.

Этот план был утвержден на заседании кабмина единогласно, указали в канцелярии.

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