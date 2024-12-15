Кабмин Израиля одобрил план по демографии Голан

Правительство Израиля одобрило план по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах.
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Согласно ее сообщению, расходы на реализацию этого плана составят 40 млн шекелей ($11,1 млн по текущему курсу).
"С учетом войны и нового фронта против Сирии, а также стремления удвоить численность населения Голан премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, в воскресенье, представил на утверждение правительства первый этап программы по стимулированию демографического роста в поселениях Голанских высот и Кацрина (район на Голанах - ред.)", - говорится в заявлении.
Этот план был утвержден на заседании кабмина единогласно, указали в канцелярии.