Кабмин Израиля одобрил план по демографии Голан

Правительство Израиля одобрило план по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах.

Правительство Израиля одобрило план по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее сообщению, расходы на реализацию этого плана составят 40 млн шекелей ($11,1 млн по текущему курсу).

"С учетом войны и нового фронта против Сирии, а также стремления удвоить численность населения Голан премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, в воскресенье, представил на утверждение правительства первый этап программы по стимулированию демографического роста в поселениях Голанских высот и Кацрина (район на Голанах - ред.)", - говорится в заявлении.

Этот план был утвержден на заседании кабмина единогласно, указали в канцелярии.