Кабмин Израиля одобрил начало операции по установлению контроля над всей Газой

Военный кабинет Израиля одобрил начало операции по установлению контроля над оставшейся территорией сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что с момента срыва перемирия между Израилем и ХАМАС в середине марта израильская армия удерживает контроль примерно над 50% территории анклава.
Согласно источникам, правительство проголосовало за начало операции ранним утром 5 мая, через несколько часов после того, как появилась информация о призыве десятков тысяч резервистов ЦАХАЛ.
План предусматривает обеспечение контроля над всей территорией и пребывание израильской армии в анклаве в течение неопределенного времени.
"Новый план призван помочь Израилю достичь своих военных целей по разгрому ХАМАС и освобождению заложников, удерживаемых в Газе", - отметили источники. Между тем, это также вынудит сотни тысяч палестинцев переместиться в южную часть Газы, что, вероятно, усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис.
До окончания перемирия Израиль прекратил всю гуманитарную помощь в сектор, включая продовольствие, топливо и воду, что вызвало, как считается, самый тяжелый гуманитарный кризис за почти 19 месяцев войны между Израилем и Хамасом.
Запрет на помощь привел к масштабному голоду, а нехватка спровоцировала мародерство.
Официальные лица заявили, что Израиль контактирует с несколькими странами по поводу плана президента США Дональда Трампа взять под контроль Газу и переселить ее население в рамках того, что Израиль назвал "добровольной эмиграцией", но что вызвало осуждение со стороны союзников Израиля в Европе и арабском мире.